Дело экс-руководителей ПСБ Ананьевых об ущербе на 100 млрд руб. направлено в суд Генпрокуратура направила в суд дело экс-руководителей ПСБ Ананьевых

Москва15 июл Вести.Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь оно направлено в Лефортовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Это будет сделано без непосредственного участия самих обвиняемых – они находятся за пределами РФ и объявлены в международный розыск.

Дмитрию Ананьеву вменяется покушение на мошенничество, присвоение и растрата и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Алексею Ананьеву вменяют пособничество в злоупотреблении полномочиями и присвоение и растрату.

Общий ущерб, нанесенный в результате их преступлений, оценивается в 100 миллиардов рублей.