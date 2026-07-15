Москва15 июлВести.Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь оно направлено в Лефортовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Это будет сделано без непосредственного участия самих обвиняемых – они находятся за пределами РФ и объявлены в международный розыск.
Дмитрию Ананьеву вменяется покушение на мошенничество, присвоение и растрата и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Алексею Ананьеву вменяют пособничество в злоупотреблении полномочиями и присвоение и растрату.
Общий ущерб, нанесенный в результате их преступлений, оценивается в 100 миллиардов рублей.