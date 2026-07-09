Москва9 июл Вести.Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ПАО "Промсвязьбанк" - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых - и 29 их соучастников. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

ГСУ СК РФ завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, занимавших должности соответственно председателя правления и председателя совета директоров ПАО "Промсвязьбанк", а также 29 соучастников их преступной деятельности говорится в публикации Следкома

По версии следствия, в 2014–2016 годах Дмитрий Ананьев создал ОПГ для хищения земельных участков в Санкт-Петербурге, однако довести план до конца не удалось из-за вмешательства надзорных органов. В 2017 году он организовал новую группу для хищения средств банка - через кредиты иностранным фирмам было похищено около 4,5 миллиарда рублей. В том же году братья Ананьевы реализовали схему с покупкой неликвидных ценных бумаг подконтрольных им компаний, причинив банку ущерб в размере 87,4 миллиарда рублей.

Алексею Ананьеву также вменяется содействие экс-президенту банка "Глобэкс" при кредитовании на сумму свыше 775 миллионов рублей.

На имущество фигурантов наложен арест на сумму 97 миллиардов рублей. Братья Ананьевы объявлены в международный розыск, заочно арестованы.