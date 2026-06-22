Дело экс-владельца "Азбуки вкуса" о хищении 14 млрд рублей снова передали в суд ГП направила в суд дело экс-владельца "Азбуки Вкуса" о хищении 14 млрд рублей

Москва22 июн Вести.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский районный суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего сенатора и экс-руководителя компании Petropavlovsk Павла Масловского, бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского и еще пятерых обвиняемых в хищении свыше 14 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, обвинения предъявлены акционеру ПАО "М2М Прайвет банк" Андрею Новикову, исполняющей обязанности председателя правления Инне Ивановой, генеральному директору ООО "ППФИН регион" Светлане Безруковой, а также управляющей столичным филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка Татьяне Шаблыко.

По данным следствия, не позднее 21 ноября 2011 года Масловский организовал в столице преступную группу, куда вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова и другие неустановленные лица. В Генпрокуратуре пояснили, что обвиняемые похищали деньги банков и коммерческих организаций, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. Им предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества и растрате.

В апреле 2025 года бывших учредителей кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, которая владела долей розничной сети "Азбука вкуса", Кирилла Якубовского и Павла Масловского, а также предпринимательницу Светлану Безрукову осудили за хищение у компании 126 миллионов рублей.