Соучастники Якубовского по делу о хищении не найдены

Москва21 мая Вести.У бывшего совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского, которого обвинили в растрате более 14 миллиардов рублей, были соучастники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении агентства.

Следователь... указал на то, что расследование по уголовному делу не завершено, при этом имеются соучастники, местонахождение которых не установлено говорится в сообщении

С 2008 года Кирилл Якубовский являлся совладельцем холдинга, который контролировал сеть магазинов "Азбука вкуса". Летом 2014 года он продал партнерам долю в "Азбуке вкуса", а также активы в "Кофе Хауз".

Якубовского задержали в апреле 2023 года и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле 2025 года бывших учредителей кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, которая владела долей розничной сети "Азбука вкуса", Кирилла Якубовского и Павла Масловского, а также предпринимательницу Светлану Безрукову осудили за хищение у компании 126 миллионов рублей.

Расследование по уголовному делу Якубовского об участии в организованном преступном сообществе и растрате не завершено.