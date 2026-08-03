Москва3 авг Вести.Головинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бизнесмена и бывшего сенатора Александра Сабадаша по делу, связанному с хищениями доли в Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК).

Сабадаш признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и особо крупной растрате. Прокуратура просила приговорить его к 15 годам, суд дал 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Вторая фигурантка дела, юрист Татьяна Падалко, была приговорена к 10,5 года колонии. Еще одна подсудимая, бухгалтер Анна Морозова, получила три года и пять месяцев колонии с отсрочкой исполнения наказания до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, суд взыскал со всех троих осужденных сумму ущерба - 897 млн рублей.

Александр Сабадаш – бывший сенатор от Ненецкого автономного округа (с 2003 по 2006 год) и предприниматель, известный как "водочный король". С 2014 года он практически непрерывно находится под следствием.

Как пишет "Коммерсант", уголовное дело, рассмотренное Головинским судом, стало для Сабадаша уже пятым по счету. В первый раз, в 2015 году, Гагаринский райсуд Москвы приговорил его к шести годам заключения, признав виновным в попытке хищения из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Потом были уголовные дела в 2017, в 2023 и в 2024 годах. Суммарно в СИЗО "водочный король" провел более одиннадцати лет.