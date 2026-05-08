Жителя Москвы осудили на 12,5 лет за броски коктейлей Молотова в здание ФСБ

Москва8 мая Вести.Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы на 12,5 лет лишения свободы за атаку здания ФСБ коктейлями Молотова. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в марте 2024 года. Тогда слесарь-сборщик одного из оборонных предприятий Егор Графов (внесен в РФ в реестр террористов) совершил броски двух зажигательных смесей в здание на Лубянке.

Назначить Графову по совокупности преступлений 12 лет 6 месяцев лишения свободы сказано в решении суда

Первые три года мужчина отбудет наказание в тюрьме, после чего до конца срока его переведут в колонию строгого режима. Также он оштрафован на 1 миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты еще может его обжаловать.