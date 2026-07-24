Бывший совладелец "Азбуки Вкуса" не признал вину по второму уголовному делу Экс-совладелец "Азбуки Вкуса" не признал вину по второму уголовному делу

Москва24 июл Вести.В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Petropavlovsk Павла Масловского и экс‑совладельца сетей "Азбука вкуса" и "Кофе хауз" Кирилла Якубовского.

Указанным лицам и еще нескольким фигурантам предъявлены обвинения в хищении свыше 14 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, после оглашения обвинительного заключения все фигуранты дела отрицали свою вину.

В числе обвиняемых также фигурируют акционер ПАО "М2М Прайвет Банк" Андрей Новиков, и.о. председателя правления банка Инна Иванова, гендиректор ООО "ППФИН Регион" Светлана Безрукова и бывшая управляющая столичным филиалом АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Татьяна Шаблыко. Им вменяют ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

Отмечается, что это второе уголовное производство против Якубовского и его соратников: ранее Мещанский суд признал их виновными в хищении свыше 126 миллионов долларов у зарубежных компаний и назначил Якубовскому восемь лет лишения свободы, Масловскому — 13,5 года, а Безруковой — пять лет колонии.

По данным следствия, не позднее 21 ноября 2011 года Масловский организовал в столице преступную группу, куда вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова и другие неустановленные лица. В Генпрокуратуре России пояснили, что обвиняемые похищали деньги банков и коммерческих организаций, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. Им предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества и растрате.