С ресторана Собчак SHE могут взыскать более 15 миллионов рублей

С ресторана Ксении Собчак хотят взыскать 15 млн рублей С ресторана Собчак SHE могут взыскать более 15 миллионов рублей

Москва14 июл Вести.С ресторана телеведущей Ксении Собчак SHE через суд требуют взыскать более 15 миллионов рублей. По информации KP.RU, иск был подан еще 9 июля и сейчас находится на рассмотрении суда.

Согласно материалам дела, точная сумма требований составляет 15 061 092 рубля, которые требуют взыскать с ресторана Собчак за неисполнение обязательств по договору аренды. Истцом выступает компания, которая специализируется на аренде и управлении нежилой недвижимостью. Она в настоящее время находится в процессе банкротства.

Ресторан SHE - совместный проектом Ксении Собчак и ресторатора Бориса Зарькова, в котором доля телеведущей составляет 5%. Заведение построено по концепции mediterrasian, объединяющей итальянскую и азиатскую кухни. Известно, что при разработке части меню ресторана использовался ИИ - виртуальный шеф-повар Саша Вайнер.