Москва14 июлВести.С ресторана телеведущей Ксении Собчак SHE через суд требуют взыскать более 15 миллионов рублей. По информации KP.RU, иск был подан еще 9 июля и сейчас находится на рассмотрении суда.
Согласно материалам дела, точная сумма требований составляет 15 061 092 рубля, которые требуют взыскать с ресторана Собчак за неисполнение обязательств по договору аренды. Истцом выступает компания, которая специализируется на аренде и управлении нежилой недвижимостью. Она в настоящее время находится в процессе банкротства.
Ресторан SHE - совместный проектом Ксении Собчак и ресторатора Бориса Зарькова, в котором доля телеведущей составляет 5%. Заведение построено по концепции mediterrasian, объединяющей итальянскую и азиатскую кухни. Известно, что при разработке части меню ресторана использовался ИИ - виртуальный шеф-повар Саша Вайнер.