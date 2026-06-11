В суд Москвы поступил иск на 1 млрд рублей от Дерипаски о защите достоинства

Дерипаска через суд потребовал защитить его репутацию В суд Москвы поступил иск на 1 млрд рублей от Дерипаски о защите достоинства

Москва11 июн Вести.Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски поступило в суд Москвы с требованием 1 млрд рублей, сообщается в MAX-канале судов общей юрисдикции столицы.

В Таганский районный суд города Москвы 10 июня 2026 года поступил иск Олега Дерипаски к четырем иноагентам о защите чести, достоинства и деловой репутации отмечается в сообщении

Истец считает, что ответчики уже нескольких лет ведут против него масштабную кампанию с целью опорочить его честь и доброе имя. Требования иска - взыскать солидарно с ответчиков 1 миллиард рублей и с каждого из ответчиков судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день до момента исполнения решения суда.