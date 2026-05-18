Москва18 мая Вести.В суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест сына адвоката Павла Астахова Антона. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на материалы суда.

Ранее адвокаты просили не арестовывать его, но получили отказ в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения говорится в сообщении

По данным пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, в середине апреля Антона Астахова отправили в СИЗО. По статье о совершении особо крупного мошенничества ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В 2022 году суд в Саратове приговорил Астахова-младшего к 3,5 годам колонии за мошенничество. В качестве возмещения вреда потерпевшему с него взыскали 74,5 млн рублей.