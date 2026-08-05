Москва5 авг Вести.Второй Западный окружной военный суд рассмотрит 14 августа уголовное дело в отношении бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в России в список террористов и экстремистов). Слушание дела в Москве пройдет заочно, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Предварительные слушания назначены на 14 августа, суд определит дату начала рассмотрения дела по существу и порядок работы с материалами.

Генпрокуратура России передала дело Арестовича в суд.

Арестовича обвиняют в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении ложных сведений о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Арестович объявлен в международный розыск.