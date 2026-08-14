Суд в РФ заочно и в закрытом режиме рассмотрит дело Арестовича 28 августа

Стало известно, когда суд в России рассмотрит дело против Арестовича по существу Суд в РФ заочно и в закрытом режиме рассмотрит дело Арестовича 28 августа

Москва14 авг Вести.28 августа в Москве начнется рассмотрение дела по существу в отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. В РФ Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Дело о призывах к терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах России в отношении Арестовича поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщила пресс-служба суда РИА Новости.

Арестович находится в международном розыске. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении ложных сведений о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Заседание по делу Арестовича назначено на 28 августа в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности участников процесса пояснили в пресс-службе суда

По данным следствия, экс-советник Владимира Зеленского опубликовал заведомо ложные сведения об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске якобы российскими военнослужащими. Он также призывал через соцсети и через YouTube к совершению терактов и диверсий на российской терроритории.

Ранее сообщалось, что 14 августа суд проведет предварительные слушания по делу Арестовича и назначит дату рассмотрения дела по существу.