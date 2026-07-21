Москва21 июлВести.Суд Москвы зарегистрировал заочное уголовное дело бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука о нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, следует из документов инстанции, имеющихся у РИА Новости.
Дело зарегистрировано в столичном суде в середине июля, дата его рассмотрения пока не назначенаотмечается в сообщении
Мосийчука в 2020 году заочно арестовали в РФ по уголовному делу о нападении на лиц с международной защитой, за данное преступление предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Нападение на российское посольство в Киеве было совершено в марте 2016 года. Мосийчук объявлен в международный розыск, внесен в список террористов и экстремистов.