Экс-депутата Рады заочно осудят в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве

В Москве пройдет суд по делу о нападении на посольство РФ в Киеве Экс-депутата Рады заочно осудят в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве

Москва21 июл Вести.Суд Москвы зарегистрировал заочное уголовное дело бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука о нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, следует из документов инстанции, имеющихся у РИА Новости.

Дело зарегистрировано в столичном суде в середине июля, дата его рассмотрения пока не назначена отмечается в сообщении

Мосийчука в 2020 году заочно арестовали в РФ по уголовному делу о нападении на лиц с международной защитой, за данное преступление предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Нападение на российское посольство в Киеве было совершено в марте 2016 года. Мосийчук объявлен в международный розыск, внесен в список террористов и экстремистов.