Экс-депутата Пономарева связали с подготовкой исламистов для беспорядков в РФ RT: экс-депутат Пономарев готовит исламистов для беспорядков в России

Москва15 июн Вести.Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) готовит находящихся на Украине радикальных исламистов к беспорядкам в России. Об этом сообщает RT.

В апреле Верховный суд Дагестана заочно приговорил Пономарева к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

После провала с РДК Пономарев взялся окучивать осевших на Украине исламистов. Его ближайшим соратником, вместе с которым он устроил беспорядки в Дагестане, стал уроженец Махачкалы Абакар Абакаров говорится в материале

По данным эксперта по работе спецслужб Сергея Карнаухова, экс-депутат близко связан с ЦРУ. Управление давно занимается дестабилизацией Северного Кавказа.

Карнаухов считает, что целью организаторов беспорядков в Махачкале было изучение протестного потенциала в регионе. Он также заявил, что в дальнейшем могут предприниматься попытки организации более радикальных, вооруженных акций.

Карнаухов утверждает, что подготовленные на Украине боевики могут использоваться для диверсий, которые будут маскироваться под деятельность исламских радикалов или северокавказских сепаратистов. По его мнению, Украина в таких схемах рассматривается как плацдарм для действий против России.