Москва18 июн Вести.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил содержание под стражей пилоту малой авиации Вооруженных сил Украины Дмитрию Шиманскому (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму). Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Боровский.

Защита настаивала на отказе, указывая на отсутствие активных следственных действий с марта этого года заявил собеседник агентства

Шиманскому предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая создание преступного сообщества, убийство, похищение человека, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, превышение должностных полномочий, грабеж и нелегальное пересечение российской границы. Подробности инкриминируемых деяний пока не раскрываются.

В марте 2025 года Шиманский уже был осужден 2-м Западным окружным судом на 26 лет лишения свободы. Вместе с ним по тому же делу проходил украинский летчик Александр Морозов, получивший 22 года колонии. Оба пилота были задержаны ФСБ в июне 2023 года. По версии следствия, в начале 2023 года они вступили в группу малой авиации, сформированную ГУР Минобороны Украины. Планировалось, что летчики будут доставлять оружие и взрывчатку агентам ВСУ на территории России, а также наносить бомбовые удары по целям в РФ.

Адвокаты Шиманского неоднократно пытались добиться признания его военнопленным, однако суд каждый раз отклонял эти требования.