Фигуранту дела о подрыве основателя батальона "Арбат" продлили арест до ноября Вараж Манукян, обвиняемый в теракте в Москве, останется в СИЗО до 18 ноября

Москва27 мая Вести.Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста Варажу Манукяну (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемому в совершении теракта, в котором погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, на полгода, сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил подсудимому срок стражи еще на 6 месяцев, то есть до 18 ноября 2026 года сказал собеседник агентства

Он также уточнил, что материалы уголовного дела в отношении Манукяна переданы в суд, однако дата первого заседания пока не назначена.

Взрыв в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля 2025 года. Сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле многоэтажного дома. Саркисян был госпитализирован, но умер в больнице. Еще четыре человека были ранены. По некоторым данным, ущерб после взрыва в "Алых парусах" составил порядка 8 миллионов рублей.

В июле прошлого года дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт.