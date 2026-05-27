Москва27 маяВести.Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста Варажу Манукяну (внесен в список террористов и экстремистов), обвиняемому в совершении теракта, в котором погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, на полгода, сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил подсудимому срок стражи еще на 6 месяцев, то есть до 18 ноября 2026 годасказал собеседник агентства
Он также уточнил, что материалы уголовного дела в отношении Манукяна переданы в суд, однако дата первого заседания пока не назначена.
Взрыв в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля 2025 года. Сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле многоэтажного дома. Саркисян был госпитализирован, но умер в больнице. Еще четыре человека были ранены. По некоторым данным, ущерб после взрыва в "Алых парусах" составил порядка 8 миллионов рублей.
В июле прошлого года дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт.