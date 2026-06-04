Москва4 июн Вести.Рассмотрение дела Ваража Манукяна (внесен в список террористов и экстремистов), фигурирующего в деле о теракте, унесшем жизнь главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна, начнется 15 июня во Втором Западном окружном военном суде, сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Военный суд планирует приступить к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Манукяна 15 июня, в 15.00 мск рассказал источник агентства

Ожидается, что заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении еще свыше 15 фигурантов, которым заочно предъявлено обвинение в организации и исполнении теракта в центре Москвы. Все они находятся за территорией РФ и объявлены в розыск.

Взрыв в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля 2025 года. Сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле многоэтажного дома. Саркисян был госпитализирован, но умер в больнице. Еще четыре человека были ранены. По некоторым данным, ущерб после взрыва в "Алых парусах" составил порядка 8 миллионов рублей.

В июле прошлого года дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт.

Ранее сообщалось, что арест Манукяну продлили до 18 ноября 2026 года.