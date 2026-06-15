Суд в Москве начнет рассматривать дело о подрыве основателя батальона "Арбат" Рассмотрение дела обвиняемого в подрыве главы батальона "Арбат" начнут 15 июня

Москва15 июн Вести.Второй Западный окружной военный суд в понедельник, 15 июня, приступит к рассмотрению дела Ваража Манукяна (внесен в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в совершении теракта в отношении основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Военный суд приступит к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении Манукяна в понедельник, в 15.00 мск отметили в пресс-службе

Во время первого заседания суд заслушает прокурора и отношение подсудимого к делу. Также в этот день в инстанции определят, будут ли материалы дела рассматриваться за закрытыми дверями до конца судебного разбирательства.

Взрыв в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве прогремел утром 3 февраля 2025 года. Сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле многоэтажного дома. Саркисян был госпитализирован, но умер в больнице. Еще четыре человека были ранены. По некоторым данным, ущерб после взрыва в "Алых парусах" составил порядка 8 миллионов рублей.

В июле прошлого года дело об убийстве главы батальона "Арбат" переквалифицировали на теракт.

Помимо дела Манукяна, в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении еще свыше 15 фигурантов, им заочно предъявлено обвинение в организации и исполнении теракта в центре Москвы. Все они находятся за территорией РФ и объявлены в розыск.