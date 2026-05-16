"Наружка" за Саркисяном: следствие разыскивает соучастников теракта

Москва16 мая Вести.В деле о теракте против создателя батальона "АрБат" и руководителя Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна есть и другие фигуранты, которые вели наружное наблюдение за ним. Об этом ИС "Вести" сообщил следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР по Москве.

На данный момент люди, которые отслеживали передвижения Саркисяна перед терактом в ЖК "Алые паруса", находятся в розыске.

Эти люди юридически оставались совершенно для нашей российской стороны чистыми. В целях конспирации они практически исключали личные встречи между собой, связь держали исключительно через мессенджеры. По интернету общались, шифровались. Единственная зафиксированная личная встреча — это для передачи уже взрывного устройства сообщил представитель следствия

Ранее сообщалось, что исполнителем теракта в феврале 2025 года в отношении Саркисяна стал гражданин Армении Паруйр Матевосян. Его соучастник Вараж Манукян (внесен в реестр экстремистов и террористов) - за деньги доставил взрывчатку в Москву.

В отношении Манукяна, который обвиняется в террористическом акте и незаконном обороте взрывных устройств, совершенных организованной группой, материалы дела были направлены в суд.