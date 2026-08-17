Льва Шлосберга осудили на 11 лет 1 месяц колонии за дискредитацию ВС РФ

Псковский суд приговорил Льва Шлосберга к 11 годам 1 месяцу колонии Льва Шлосберга осудили на 11 лет 1 месяц колонии за дискредитацию ВС РФ

Москва17 авг Вести.В Пскове городской суд приговорил Льва Шлосберга к 11 годам 1 месяцу колонии общего режима. Политика признали виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ и распространении ложных данных о российской армии. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Окончательно назначить наказание Шлосбергу Льву Марковичу в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима объявила судья

Шлосберг – заместитель председателя псковского регионального отделения партии "Яблоко", внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, признан иноагентом.

Прокурор ранее просил для Шлосберга 12 лет 1 месяц. С июня 2025 года он находился под домашним арестом, с декабря – в следственном изоляторе №1 Пскова. В ноябре 2025 года он уже получил 420 часов обязательных работ за то, что не исполнял требования законодательства об иностранных агентах.