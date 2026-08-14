Москва14 авгВести.Гособвинитель в ходе прений в Псковском областном суде попросил приговорить заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан иноагентом) к 12 годам 1 месяцу колонии. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Политику вменяют дискредитацию российской армии, а также распространение фейков о ВС РФ.
Сегодня, 14 августа, прокурор Анна Горячева попросила Псковский городской суд приговорить заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга к 12 годам и 1 месяцу лишения свободысказано в сообщении
Отмечается, что с 11 июня 2025 года Шлосберг находился под домашним арестом, 5 декабря того же года его перевели в СИЗО-1 Пскова.
В ноябре 2025 года Шлосберга осудили за неисполнение обязанностей иностранного агента. Его приговорили к 420 часам обязательных работ.