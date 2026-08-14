Для Льва Шлосберга запросили 12 лет колонии по делу о дискредитации ВС РФ

Гособвинение запросило для политика Льва Шлосберга 12 лет колонии Для Льва Шлосберга запросили 12 лет колонии по делу о дискредитации ВС РФ

Москва14 авг Вести.Гособвинитель в ходе прений в Псковском областном суде попросил приговорить заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (признан иноагентом) к 12 годам 1 месяцу колонии. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Политику вменяют дискредитацию российской армии, а также распространение фейков о ВС РФ.

Сегодня, 14 августа, прокурор Анна Горячева попросила Псковский городской суд приговорить заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы сказано в сообщении

Отмечается, что с 11 июня 2025 года Шлосберг находился под домашним арестом, 5 декабря того же года его перевели в СИЗО-1 Пскова.

В ноябре 2025 года Шлосберга осудили за неисполнение обязанностей иностранного агента. Его приговорили к 420 часам обязательных работ.