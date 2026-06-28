Москва28 июн Вести.Украинские боевики убили жительницу села Черкасское Поречное в Курской области, из-за того, что у нее в доме висели портреты сына-полицейского и племянника в военной форме. Подробностями преступления поделилась дочь убитой Светлана Ильина в документальном фильме "Без срока давности. Курск. Когда война вернулась", сообщает ИС "Вести".

Для очень многих семей, чьи близкие жили на оккупированной территории, последние два года стали бесконечной чередой утрат. Уроженка села Черкасского Поречного Суджанского района Светлана Ильина о том, что ее мамы нет в живых, узнала из новостей.

Галина Ильина была расстреляна в собственном доме. Причиной, по которой оккупанты убили пенсионерку, стали старые фотографии на стене.

Один портрет был моего брата. Он был сотрудником милиции и умер в 32 года. И на этом портрете он в форме сотрудника милиции. А рядом висел портрет племянника. Племянник служил в армии и присылал фотографии, мама сделала портрет. И два портрета этих висели на стене как раз около дивана, где было обнаружено мамино тело. Есть все основания полагать, что именно из-за этого ее убили рассказала Светлана

Украинские боевики во время вторжения в Курскую область с особой жесткостью издевались над родными тех, кто служит в армии или работает в силовых структурах, курянам приходилось прятать даже георгиевские ленточки, рассказала и.о. старшего помощника руководителя курского СК Елена Жукова.