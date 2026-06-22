Пенсионерка погибла при ударе дрона ВСУ в Курской области

Украинский дрон убил 67-летнюю женщину в Курской области Пенсионерка погибла при ударе дрона ВСУ в Курской области

Москва22 июн Вести.Мирная жительница стала жертвой удара украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.

ЧП произошло в селе 1-е Выгорное в Тимском районе.

Подлости нацистов нет никаких объяснений. Тимский район — не приграничный. И здесь налицо циничные, зверские действия против мирных курян подчеркнул глава региона

Беспилотник ВСУ попал в хозяйственную постройку, на месте погибла 67-летняя женщина.

В момент удара БПЛА в соседнем доме находились два человека – мама с ребенком, они не пострадали.

Александр Хинштейн принес соболезнования родным погибшей и заверил, что им будет оказана необходимая помощь.