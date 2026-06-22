Москва22 июнВести.Мирная жительница стала жертвой удара украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.
ЧП произошло в селе 1-е Выгорное в Тимском районе.
Подлости нацистов нет никаких объяснений. Тимский район — не приграничный. И здесь налицо циничные, зверские действия против мирных курянподчеркнул глава региона
Беспилотник ВСУ попал в хозяйственную постройку, на месте погибла 67-летняя женщина.
В момент удара БПЛА в соседнем доме находились два человека – мама с ребенком, они не пострадали.
Александр Хинштейн принес соболезнования родным погибшей и заверил, что им будет оказана необходимая помощь.