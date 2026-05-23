Москва23 маяВести.Украинский беспилотник атаковал частный дом вблизи слободы Подол в Курской области, в результате вражеской агрессии погибла 67-летняя пенсионерка Пелагея Николаевна. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Противник нанес удар 22 мая.
В результате удара дом загорелся. К огромной скорби, погибла местная жительница… Самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто ее зналнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX
Губернатор призвал мирных жителей соблюдать меры безопасности.