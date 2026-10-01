Для тушения пожара в особняке Миллера используют воду из Невы

Пожар в особняке Миллера в Петербурге тушат водой из Невы Для тушения пожара в особняке Миллера используют воду из Невы

Москва1 окт Вести.В ГУ МЧС Санкт-Петербурга сообщили, что для тушения крупного пожара возле Исаакиевского собора в историческом особняке Ф.Л.Миллера используют воду из Невы, сообщает ТАСС.

Возгорание, которое охватило в настоящее время площадь 2000 кв.м., началось вечером 1 октября.

Ранее в ведомстве отметили, что дом не эксплуатировался и находился на реконструкции, которую планировали завершить к 2027 году. После этого здание должны были приспособить под элитное жилье.

По прибытии первых подразделений через семь минут, было интенсивное горение из двух окон на третьем этаже … Мы прокладываем магистральные линии аж с Невы, это порядка 800 метров. рассказал журналистам руководитель пресс-службы по городу Андрей Литовка

По его словам, для работы пожарных подразделений приходится перекрывать движение и преодолевать заторы.

К ликвидации пожара привлечены 125 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 74 человека личного состава.