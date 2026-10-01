Горящий особняк Миллера в центре Санкт-Петербурга не эксплуатировался

МЧС: полыхающий особняк Миллера в Санкт-Петербурге не эксплуатировался Горящий особняк Миллера в центре Санкт-Петербурга не эксплуатировался

Москва1 окт Вести.МЧС Санкт-Петербурга уточнило, что историческое здание особняка Фердинанда Миллера, в котором вечером 1 октября вспыхнул мощный пожар, никем не эксплуатировалась.

Сообщение о возгорании по адресу Исаакиевская площадь, дом 3 в Адмиралтейском районе поступило в 20.11 по московскому времени. По этому адресу напротив Исаакиевского собора расположен особняк Ф. Л. Миллера. В 20.26 пожару повысили ранг до третьего номера. Сведений о пострадавших не поступало.

Причины ЧП также не уточняются.

В неэксплуатируемом здании размером 60х33 м происходит горение на площади 2000 кв.м. сказано в сообщении

К ликвидации пожара привлечены 125 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 74 человека личного состава.

Известно, что к 2027 году здание должны были отреставрировать и отдать под элитное жилье.