МЧС: есть угроза перехода огня на соседние помещения с особняком Миллера

Существует угроза распространения огня на соседние с особняком Миллера здания МЧС: есть угроза перехода огня на соседние помещения с особняком Миллера

Москва1 окт Вести.Существует угроза распространения огня на соседние помещения с особняком Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, где на данный момент бушует пожар. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по городу Андрей Литовка, передает РИА Новости.

В настоящий момент мы работаем по номеру 3. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние помещения сообщил Андрей Литовка

Исторический особняк Миллера загорелся вечером 1 октября. Ранг пожара повышен до третьего. Здание не эксплуатировалось.