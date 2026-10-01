Москва1 октВести.Существует угроза распространения огня на соседние помещения с особняком Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, где на данный момент бушует пожар. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по городу Андрей Литовка, передает РИА Новости.
В настоящий момент мы работаем по номеру 3. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние помещениясообщил Андрей Литовка
Исторический особняк Миллера загорелся вечером 1 октября. Ранг пожара повышен до третьего. Здание не эксплуатировалось.