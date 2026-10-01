Во время пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге никто не пострадал

Пострадавших в результате пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге нет Во время пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге никто не пострадал

Москва1 окт Вести.Пострадавших в результате пожара в особняке Фердинанда Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге нет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по городу Андрей Литовка, передает РИА Новости.

На месте работают дознаватели. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что на площади 2000 кв. м. горит историческое здание напротив Исаакиевского собора. Пожару повысили ранг до третьего номера. Существует угроза распространения огня на соседние с особняком Миллера здания.