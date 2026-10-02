Жильцов дома рядом с горящим особняком Миллера разместят в ближайшей школе

Жители дома рядом с горящим в Петербурге особняком Миллера эвакуированы Жильцов дома рядом с горящим особняком Миллера разместят в ближайшей школе

Москва2 окт Вести.Жители дома, расположенного по соседству с особняком Миллера, где произошел пожар, эвакуированы, сообщила администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в мессенджере МАХ.

Оперативными службами продолжается работа на месте возгорания нежилого здания. Эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении написали в администрации

В городском управлении МЧС России уточнили, что площадь возгорания в особняке Миллера, расположенном в доме 3 по Исаакиевской площади, составила 2 тысячи кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности. В ликвидации участвуют 165 человек личного состава и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 единиц техники и 125 человек личного состава. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее с горящим особняком Миллера здание. Дым идет с крыши.