Москва1 окт Вести.Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга борются с сильнейшим пожаром в Адмиралтейском районе.

Как сообщает ведомство в MAХ, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных вечером 1 октября.

1 октября в 20.11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, Исаакиевская площадь, дом 3. Происходит горение в жилом здании … В 20.26 ранг пожара повышен до номера 2 сказано в сообщении

По данному адресу находится доходный особняк Фердинанда Миллера.

Площадь и причины пожара уточняются. Сведения о пострадавших к этому часу не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 8 единиц техники и 40 человек личного состава.