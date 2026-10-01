Горящий особняк у Исаакиевского собора в центре Петербурга сняли на видео Появилось видео полыхающего особняка Миллера в центре Санкт-Петербурга

Москва1 окт Вести.ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало кадры тушения масштабного пожара в центре города.

Вечером в четверг, 1 октября, загорелся исторический особняк Миллера, расположенный напротив Исаакиевского собора.

В неэксплуатируемом здании размером 60х33 м происходит горение на площади 2000 кв.м. говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время ранг пожара повышен до третьего, в работах на месте ЧП участвуют 165 человек, задействовано 37 единиц техники. Информации о наличии пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.

Ранее сообщалось, что особняк Миллера планировалось реконструировать под элитное жилье.