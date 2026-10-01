Москва1 октВести.ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало кадры тушения масштабного пожара в центре города.
Вечером в четверг, 1 октября, загорелся исторический особняк Миллера, расположенный напротив Исаакиевского собора.
В неэксплуатируемом здании размером 60х33 м происходит горение на площади 2000 кв.м.говорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время ранг пожара повышен до третьего, в работах на месте ЧП участвуют 165 человек, задействовано 37 единиц техники. Информации о наличии пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.
Ранее сообщалось, что особняк Миллера планировалось реконструировать под элитное жилье.