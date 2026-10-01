Горящий особняк Миллера хотели отреставрировать за 768 млн и отдать под жилье

Полыхающий особняк Миллера планировали перестроить под элитное жилье Горящий особняк Миллера хотели отреставрировать за 768 млн и отдать под жилье

Москва1 окт Вести.Полыхающий особняк Миллера в Санкт-Петербурге планировали отреставрировать и приспособить под элитное жилье.

Как писал весной текущего года "Коммерсант", на восстановление и приспособление объекта культурного наследия под современные нужды был одобрен кредит с лимитом 768 миллионов рублей. Однако, по оценкам экспертов, на это могла уйти гораздо большая сумма.

На восстановление … ОКН может потребоваться минимум 1,5 млрд рублей писало издание в марте 2026 года

Памятник у Исаакиевской площади должны были восстановить в 2027 году. В историческом здании, перестроенном в 19 веке по проекту академика архитектуры Фердинанда Миллера, сохранился лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева.

Сообщение о возгорании по адресу Адмиралтейский район, Исаакиевская площадь, дом 3 поступило на пульт пожарных в 20.11 по московскому времени. В настоящее время идет борьба с огнем.

Данные о причинах пожара и пострадавших пока не поступали.