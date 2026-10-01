Москва1 октВести.Полыхающий особняк Миллера в Санкт-Петербурге планировали отреставрировать и приспособить под элитное жилье.
Как писал весной текущего года "Коммерсант", на восстановление и приспособление объекта культурного наследия под современные нужды был одобрен кредит с лимитом 768 миллионов рублей. Однако, по оценкам экспертов, на это могла уйти гораздо большая сумма.
На восстановление … ОКН может потребоваться минимум 1,5 млрд рублейписало издание в марте 2026 года
Памятник у Исаакиевской площади должны были восстановить в 2027 году. В историческом здании, перестроенном в 19 веке по проекту академика архитектуры Фердинанда Миллера, сохранился лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева.
Сообщение о возгорании по адресу Адмиралтейский район, Исаакиевская площадь, дом 3 поступило на пульт пожарных в 20.11 по московскому времени. В настоящее время идет борьба с огнем.
Данные о причинах пожара и пострадавших пока не поступали.