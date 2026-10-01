Москва1 октВести.На Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге горит особняк Фердинанда Миллера. Прокуратура Адмиралтейского района города контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара, сообщили в ведомстве.
Ход и результаты проверки, организованной по данному факту ОНДПР Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, на контроле в прокуратуре районаотмечается в сообщении в MAX
На данный момент специалисты тушат пожар. Точные причины возгорания установят после ликвидации горения.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в историческом здании достигла 2000 "квадратов".