Прокуратура контролирует установление причин пожара в особняке в Петербурге

Прокуратура контролирует установление причин пожара в особняке Миллера Прокуратура контролирует установление причин пожара в особняке в Петербурге

Москва1 окт Вести.На Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге горит особняк Фердинанда Миллера. Прокуратура Адмиралтейского района города контролирует установление всех причин и обстоятельств пожара, сообщили в ведомстве.

Ход и результаты проверки, организованной по данному факту ОНДПР Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, на контроле в прокуратуре района отмечается в сообщении в MAX

На данный момент специалисты тушат пожар. Точные причины возгорания установят после ликвидации горения.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в историческом здании достигла 2000 "квадратов".