Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге достигла 2000 "квадратов"

Особняк Миллера горит на площади 2000 кв.м Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге достигла 2000 "квадратов"

Москва1 окт Вести.МЧС Санкт-Петербурга привело в MAX уточняющую информацию по обширному пожару в особняке Фердинанда Миллера, расположенному в Адмиралтейском районе города по адресу Исаакиевская площадь, дом 3.

По данным ведомства, площадь возгорания к этому часу – 2000 кв.м.

О возгорании в историческом здании стало известно 1 октября в 20.11 по московскому времени. В 20.26 ранг пожара повышен до номера 2, а в 21.12 ранг пожара повысили до третьего номера.

Происходит горение на площади 2000 кв.м. сказано в сообщении

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечены 125 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 74 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что здание планировали отреставрировать к 2027 году и отдать под элитное жилье.