Локализован пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге Сотрудники МЧС локализовали возгорание в особняке Миллера в Санкт-Петербурге

Москва2 окт Вести.Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга локализован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в мессенджере МАХ.

02 октября в 00:40 локализация, отказ номеру 3, ранг пожара понижен до номера 2 написали в пресс-службе

Площадь возгорания в особняке Миллера, расположенном в доме 3 по Исаакиевской площади, составила 2 тысячи кв. м, в примыкающем здании горела обрешетка кровли на площади 250 кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В ликвидации участвуют 165 человек личного состава и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 единиц техники и 125 человек личного состава. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее сообщалось, что жители дома, расположенного по соседству с особняком Миллера, эвакуированы, их при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении.

Пожар могут тушить до утра, огонь перекинулся на соседний дом, который входит с особняком в единый архитектурный ансамбль, сообщил источник в МЧС. Два здания соединены деревянными перекрытиями, огонь распространяется между ними.