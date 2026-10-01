Москва1 октВести.Доследственная проверка организована по факту пожара в особняке Фердинанда Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу в MAX.
Ранее стало известно, что в историческом здании происходит горение на площади 2000 кв.м. В настоящее время ранг пожара повышен до третьего.
Следственным отделом по Адмиралтейскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверкаотмечается в сообщении
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что горящий особняк у Исаакиевского собора в центре Петербурга сняли на видео.