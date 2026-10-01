СК организовал доследственную проверку по факту пожара в особняке в Петербурге

СК организовал проверку по факту пожара в особняке Миллера в Петербурге СК организовал доследственную проверку по факту пожара в особняке в Петербурге

Москва1 окт Вести.Доследственная проверка организована по факту пожара в особняке Фердинанда Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу в MAX.

Ранее стало известно, что в историческом здании происходит горение на площади 2000 кв.м. В настоящее время ранг пожара повышен до третьего.

Следственным отделом по Адмиралтейскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка отмечается в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что горящий особняк у Исаакиевского собора в центре Петербурга сняли на видео.