Автобусы и троллейбусы едут в обход из-за пожара в особняке Миллера в Петербурге

Общественный транспорт следует в обход из-за пожара в особняке в Петербурге Автобусы и троллейбусы едут в обход из-за пожара в особняке Миллера в Петербурге

Москва1 окт Вести.Маршруты некоторых автобусов и троллейбусов изменены из-за пожара в историческом особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга, сообщается в MAX-канале ГКУ "Организатор перевозок"​​​.

В связи с невозможностью проезда по улице Якубовича, дом 2 трассы троллейбусных маршрутов №№ 5, 22 временно изменены. Изменены маршруты автобусов №№ 2, 3, 22, 27, 70, 71 говорится в сообщении

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании по адресу: Исаакиевская площадь, дом 3. Площадь горения составляет 2000 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечены 165 человек личного состава и 37 единиц техники.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание соседнего с особняком Миллера здания в Санкт-Петербурге.