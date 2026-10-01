Произошло возгорание соседнего с особняком Миллера здания в Санкт-Петербурге

Огонь охватил соседнее с пылающим особняком здание в Петербурге Произошло возгорание соседнего с особняком Миллера здания в Санкт-Петербурге

Москва1 окт Вести.Огонь перекинулся на соседнее с горящим особняком Миллера у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге здание, передает ТАСС.

Дым идет с крыши говорится в сообщении

В экстренных службах подтвердили агентству, что огонь перекинулся на соседнее здание, пожарные проливают крышу. Жильцов эвакуировали, решается вопрос об их временном размещении.

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании. Его площадь - 2 тысячи квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлечены 165 человек и 37 единиц техники.