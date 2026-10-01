Москва1 октВести.Огонь перекинулся на соседнее с горящим особняком Миллера у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге здание, передает ТАСС.
Дым идет с крышиговорится в сообщении
В экстренных службах подтвердили агентству, что огонь перекинулся на соседнее здание, пожарные проливают крышу. Жильцов эвакуировали, решается вопрос об их временном размещении.
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании. Его площадь - 2 тысячи квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлечены 165 человек и 37 единиц техники.