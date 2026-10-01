Москва1 октВести.Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка рассказал журналистам, что тушению пожара в особняке Ф.Л.Миллера мешают зеваки и заторы, передает ТАСС.
Пожарные используют для борьбы с огнем воду из Невы. По словам Литовки, дом расселенный, находился на реконструкции и в момент инцидента внутри никого не было.
Первые подразделения прибыли на место ЧП в начале девятого вечера - спустя семь минут от момента поступления сигнала о возгорании. К этому времени наблюдалось интенсивное горение из двух окон на третьем этаже.
Приходится перекрывать движение, техника прибывает, заторы существуют … Сейчас будем локализовыватьсказал представитель ведомства
Он уточнил, что работу осложняют огромное количество зевак, в том числе на автомобилях. Поэтому пожарные тратят много времени на то, чтобы оградить горожан от опасной близости к возгоранию.