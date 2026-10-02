В НАТО осадили Кубилюса за слова об ответе в случае ударов РФ по заводам Европы В НАТО возмутились из-за слов Кубилюса об ответе блока в случае ударов РФ

Москва2 окт Вести.В НАТО отчитали еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса за его слова об ответе альянса в случае ударов РФ по оружейным заводам в Европе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее Кубилюс заявил, что в случае, "если Россия нанесет удар по заводам на европейских территориях, будет активировано действие статьи 5 [НАТО о взаимной обороне]"

Вот когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5 сообщил один из дипломатов НАТО

Между тем, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что сейчас в непосредственной близости от российских границ проводятся учения НАТО, отрабатываются наступательные сценарии, в том числе блокада Калининградской области и изоляция российских портов на Балтике. Она предупредила, что в случае нападения Европы на Россию это будет уже совсем другая война, причем она будет очень короткой.