Москва2 октВести.В НАТО отчитали еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса за его слова об ответе альянса в случае ударов РФ по оружейным заводам в Европе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее Кубилюс заявил, что в случае, "если Россия нанесет удар по заводам на европейских территориях, будет активировано действие статьи 5 [НАТО о взаимной обороне]"
Вот когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5сообщил один из дипломатов НАТО
Между тем, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что сейчас в непосредственной близости от российских границ проводятся учения НАТО, отрабатываются наступательные сценарии, в том числе блокада Калининградской области и изоляция российских портов на Балтике. Она предупредила, что в случае нападения Европы на Россию это будет уже совсем другая война, причем она будет очень короткой.