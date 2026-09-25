Рютте: в случае конфликта с РФ в Европе не хватит дизеля и других нефтепродуктов

Рютте признал, что у НАТО не хватит дизеля на гипотетическое противостояние с РФ Рютте: в случае конфликта с РФ в Европе не хватит дизеля и других нефтепродуктов

Москва25 сен Вести.НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией не сможет обеспечить достаточное производство дизеля в Европе для авиации и армии. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

В беседе с Bloomberg он пояснил, что Европа не строит новые нефтеперерабатывающие заводы, а действующие предприятия закрываются.

И если начнется война… нам понадобятся огромные объемы дизельного топлива и других нефтепродуктов для наших F-35, наших истребителей, для наших танков и так далее. И это вызывает серьезную обеспокоенность пояснил Рютте

Ранее итальянский профессор Винченцо Коста объяснил всплеск милитаристических настроений в Европе по отношению к России. По его словам, страны исчерпали экономические возможности и оказались на грани кризиса из-за высоких цен на газ.