Москва25 сенВести.НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией не сможет обеспечить достаточное производство дизеля в Европе для авиации и армии. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
В беседе с Bloomberg он пояснил, что Европа не строит новые нефтеперерабатывающие заводы, а действующие предприятия закрываются.
И если начнется война… нам понадобятся огромные объемы дизельного топлива и других нефтепродуктов для наших F-35, наших истребителей, для наших танков и так далее. И это вызывает серьезную обеспокоенностьпояснил Рютте
Ранее итальянский профессор Винченцо Коста объяснил всплеск милитаристических настроений в Европе по отношению к России. По его словам, страны исчерпали экономические возможности и оказались на грани кризиса из-за высоких цен на газ.