Макрон связал рост цен на топливо в Европе с ударами ВСУ по российским НПЗ

Макрон признал усиление топливного кризиса в ЕС из-за атак ВСУ на российские НПЗ Макрон связал рост цен на топливо в Европе с ударами ВСУ по российским НПЗ

Москва25 сен Вести.Ситуация с топливом в Европе ухудшается на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Это факт… Подобные (организованные Киевом – прим. ред.) атаки усугубляют проблему согласился Макрон с журналистами

По мнению французского лидера, ключевой причиной топливного кризиса в Европе стало прекращение поставок с Ближнего Востока на фоне блокировки Ормузского пролива.

Вместе с этим, Макрон дал понять, что не намерен призвать киевский режим к прекращению ударов по российским НПЗ.

24 сентября агентство AFP после анализа данных Еврокомиссии сообщило, что средняя цена дизельного топлива в Европе достигла рекордного уровня — 2,23 евро за литр.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что в самой Франции каждая десятая заправка столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов.

Макрон, комментируя ситуацию, признал, что цены на автозаправках в стране стали невыносимыми.

Страны ЕС сталкиваются с энергокризисом, спровоцированным ими самими после отказа от российского газа, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.