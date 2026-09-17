Макрон назвал цены на АЗС во Франции невыносимыми Макрон: цены на французских заправках стали невыносимыми

Москва17 сен Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что цены на автозаправках в стране стали невыносимыми.

Макрон обсудил ситуацию на Ближнем Востоке на встрече с ливанским президентом Джозефом Ауном и иорданским королем Абдаллой II. Лидеры подчеркнули, что нужно обеспечить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые идет транзит значительных объемов топлива.

Как подчеркнул Макрон, блокады морских путей напрямую влияют на повседневную жизнь во Франции.

Французы испытывают их на себе на заправках, где цены стали невыносимыми отметил французский президент

Литр бензина на АЗС во Франции стоит порядка 2,2 евро, дизеля – 2,3 евро. На некоторых заправках цены выросли почти до 3 евро.

Ранее Макрон поручил правительству взять под контроль цены на топливо в условиях массовых перебоев с поставками на АЗС.