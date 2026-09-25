Генсек НАТО признал зависимость Европы от США в операциях на Ближнем Востоке Рютте заявил о готовности Европы помочь США с разминированием Ормузского пролива

Москва25 сен Вести.Европа пока не может самостоятельно проводить военные операции, к примеру, на Ближнем Востоке, и до сих пор зависит от лидерства США. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg.

Тем не менее европейские страны, по его словам, способны помочь американцам в разминировании Ормузского пролива.

Есть две вещи, в которых Европа сильнее. Ледоколы. Но на Ближнем Востоке они вам не нужны. И второе – разминирование отметил Рюте

Генсек НАТО добавил, что европейцы располагают большими возможностями для разминирования. Часть таких работ, завил он, может выполняться дистанционно.

Кроме того, Рютте считает, что Европа не должна всю ответственность за обеспечение свободного судоходства в районах Ормузского пролива и Красного моря перекладывать на США.

Ранее он признал, что НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией не сможет обеспечить достаточное производство дизеля в Европе для авиации и армии.