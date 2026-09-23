Эксперт Эскобар: в Европе нет суверенитета и независимости, она от них отреклась

Геополитик рассказал, почему Европа не сможет обрести независимость от США Эксперт Эскобар: в Европе нет суверенитета и независимости, она от них отреклась

Москва23 сен Вести.Европе не удастся полностью обеспечить собственную обороноспособность, потому что она отреклась от своей независимости и контролируется Вашингтоном при помощи НАТО. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.

По его словам, НАТО полностью контролируется Соединенными Штатами и их вассалами, у которых нет возможности принимать собственные решения.

В Европе нет независимости, нет суверенитета. Европа не является суверенным субъектом, в отличие от Китая, России или Ирана, например. Европейцы отреклись от своего суверенитета и независимости, отказались от возможности принимать решения, потому что они полностью находятся под контролем США, и НАТО – очень яркий пример того объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает возможность существенного сокращения американского военного присутствия в Европе. Численность контингента США в регионе может быть уменьшена, по меньшей мере, на 25 тысяч человек, а в перспективе – до 40 тысяч военнослужащих.