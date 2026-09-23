Москва23 сен Вести.Евросоюз работает как гражданская часть НАТО. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.

Между ЕС и НАТО есть связь. Сегодня ЕС работает как гражданская часть НАТО. В остальном это одно и то же. Абсолютно точно такая же демонизация России, Китая, Ирана. Тот же самый дискурс. Мы слышим одно и то же от обеих организаций сказал он

Ранее Пепе Эскобар заявил, что в конфликте на Украине заинтересован американский бизнес, так как у президента США Дональда Трампа все упирается в деньги.