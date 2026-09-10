Рютте: руководство НАТО все больше ориентируется на Европу

Европа играет все большую роль в руководстве НАТО, считает Рютте Рютте: руководство НАТО все больше ориентируется на Европу

Москва10 сен Вести.Европейские страны играют все большую роль в руководстве НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, пишет агентство РИА Новости.

По словам генсека, европейцы понимают, что нужно самостоятельно отвечать за собственную безопасность.

Нам потребуется еще больше усилий по мере того, как мы продолжим делать НАТО все более ведомым Европой … Безопасность – это не то, что США должны обеспечивать за нас, а то, что они должны обеспечивать вместе с нами пояснил Рютте

Он также отметил, что раньше европейские члены НАТО неохотно тратили деньги на оборону. Но сейчас они ускоряют финансирование мер безопасности.

Помимо этого, Рютте пожаловался, что Россия хочет победить НАТО и помешать альянсу оказывать помощь киевскому режиму. Генсек призвал усиливать поддержку Украины.