Колби возложил на Европу ответственность за безопасность и поддержку Киева

В Пентагоне считают, что Европа должна сама отвечать за свою безопасность Колби возложил на Европу ответственность за безопасность и поддержку Киева

Москва27 авг Вести.Европа ответственна за собственную безопасность и оборону, а также занимает ведущую роль в поддержке Украины. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте представитель Пентагона рассказал, как в США видят распределение ролей в вопросе региональной безопасности.

Европа, которая, безусловно, является очень богатым континентом, может взять на себя основную ответственность за собственную оборону и делает это​​​... а также и играет ведущую роль в поддержке Украины считает Колби

Ранее Рютте рассказал, что работает с союзниками по НАТО, чтобы нарастить поставки средств противовоздушной обороны для киевского режима.