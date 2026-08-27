Москва27 авгВести.Европа ответственна за собственную безопасность и оборону, а также занимает ведущую роль в поддержке Украины. Об этом заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте представитель Пентагона рассказал, как в США видят распределение ролей в вопросе региональной безопасности.
Европа, которая, безусловно, является очень богатым континентом, может взять на себя основную ответственность за собственную оборону и делает это... а также и играет ведущую роль в поддержке Украинысчитает Колби
Ранее Рютте рассказал, что работает с союзниками по НАТО, чтобы нарастить поставки средств противовоздушной обороны для киевского режима.