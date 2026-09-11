Политик Мема: Рютте еще не осознал, что Россия уже победила

"Россия уже победила": политик Мема прокомментировал слова Рютте о России Политик Мема: Рютте еще не осознал, что Россия уже победила

Москва11 сен Вести.Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия показывает свою силу, но Североатлантический альянс якобы сильнее.

Он добавил, что сейчас у Запада есть выбор: закончить противостояние с помощью дипломатии или принять условия Москвы.

Россия уже победила в конфликте, просто Рютте еще не осознал написал Мема в соцсети X

Ранее Рютте заявил, что европейские страны играют все большую роль в руководстве НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, отметил, что Североатлантический альянс был создан для того, чтобы русские оставались за его пределами.