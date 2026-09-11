Москва11 сенВести.Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия показывает свою силу, но Североатлантический альянс якобы сильнее.
Он добавил, что сейчас у Запада есть выбор: закончить противостояние с помощью дипломатии или принять условия Москвы.
Россия уже победила в конфликте, просто Рютте еще не осозналнаписал Мема в соцсети X
Ранее Рютте заявил, что европейские страны играют все большую роль в руководстве НАТО.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, отметил, что Североатлантический альянс был создан для того, чтобы русские оставались за его пределами.