"Вот как выглядит верх русофобии": Мема о визовых ограничениях против РФ Финский политик выступил против русофобии на уровне визовых ограничений

Москва2 сен Вести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против России.

По его мнению, Россия открыта к диалогу, чего, к сожалению, нельзя сказать о странах Евросоюза. Позицию ЕС по Украине он назвал "стратегией провала".

Вот как выглядит верх русофобии, вновь наносящий ущерб европейским интересам написал Мема в "Х"

Ранее Армандо Мема заявлял о том, что каждый новый шаг Европы увеличивает риск ядерного столкновения с Россией.