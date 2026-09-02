Москва2 сенВести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против России.
По его мнению, Россия открыта к диалогу, чего, к сожалению, нельзя сказать о странах Евросоюза. Позицию ЕС по Украине он назвал "стратегией провала".
Вот как выглядит верх русофобии, вновь наносящий ущерб европейским интересамнаписал Мема в "Х"
Ранее Армандо Мема заявлял о том, что каждый новый шаг Европы увеличивает риск ядерного столкновения с Россией.